Roma: Di Stefano (Udc), cercasi compagno a scopetta per Gualtieri, solo orari Aula

- Tra un numero legale che cade e l'altro, a causa di una maggioranza oramai liquefatta, è meraviglioso percepire la passione con cui i pochi consiglieri sopravvissuti del centrosinistra impiegano il loro tempo a cercare lo straordinario autore della foto al sindaco ritratto mentre si fa una scopetta, anziché riflettere su quale sindaco stanno tentando di sostenere; un sindaco che invece di appassionarsi alle problematiche dei lavoratori della Multiservizi e mentre gli stessi rischiano con le loro famiglie la sopravvivenza, gioca serenamente a carte, e nel frattempo approva delibere come quella relativa proprio all'acquisto della Multiservizi, che la Corte dei Conti ha rispedito al mittente perché sbagliata, riportando i lavoratori, ormai convinti di aver ottenuto la tanto agognata stabilizzazione, nel dramma. Così in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Fi in Assemblea capitolina. (Com)