Tunisia: ministro Esteri incontra direttore Fao, focus su cooperazione e sicurezza alimentare

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha incontrato ieri il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), Qu Dongyu, durante la sua visita a Roma. Lo dichiara oggi in una nota il ministero degli Affari esteri tunisino, secondo cui Ammar ha sottolineato l'importanza per la Tunisia della "cooperazione con gli organismi specializzati delle Nazioni Unite, alla luce delle enormi potenzialità di cui gode il Paese in campo agricolo". Il ministro, inoltre, ha "elogiato i solidi rapporti di collaborazione tra il Paese nordafricano e la Fao in quanto partner essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite". Ammar ha chiesto di aumentare gli sforzi, rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale per garantire la sicurezza alimentare globale, sradicare la povertà e porre fine a forme di discriminazione e di esclusione. Il ministro ha inoltre sottolineato l'importanza di destinare gli sforzi della comunità internazionale alla lotta contro la crisi sanitaria, i conflitti armati e i cambiamenti climatici che minacciano la sicurezza alimentare globale e il livello nutrizionale di milioni di persone. Inoltre, durante il colloquio si è posto l’accento sulla crisi idrica che interessa il Paese nordafricano. Da parte sua, il direttore generale della Fao si è detto “soddisfatto del livello di cooperazione con la Tunisia”, ribadendo la sua disponibilità a “sostenere ulteriormente il Paese negli investimenti destinati al percorso di transizione verso un’economia più sostenibile e resiliente, in linea con la strategia di Tunisi”, secondo quanto riferito dal ministero tunisino. (Tut)