Roma: Assemblea capitolina termina a orario previsto ma mancava numero legale in Aula

- La seduta dell'Assemblea capitolina di oggi, convocata per l'analisi della delibera di urbanistica inerente all'uso temporaneo di immobili in stato di abbandono, con orario 10-15, è terminata dopo alcuni appelli in cui non si è verificato il numero legale in Aula. Nel corso della seduta l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha illustrato il documento ma poi i lavori, a termine della discussione generale, sono stati interrotti dopo diversi momenti di tensione tra opposizioni e maggioranza. (Rer)