- Le autorità della Slovenia hanno deciso l'abbattimento di 230 orsi nel corso del 2023. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sta", evidenziando come la popolazione di orsi bruni in Slovenia arrivi a quasi 1100 esemplari. Nel 2022 sono stati abbattuti 206 orsi per regolarne la popolazione, stessa procedura compiuta per i lupi e le linci. (Seb)