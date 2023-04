Veneto: assessore Lavoro, valore filiera produttiva in crescita anche grazie a politiche formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione, è intervenuta all'incontro organizzato da Confartigianato Imprese Veneto dal titolo 'Analisi di filiera tra cambiamenti di modelli produttivi e nuovi bisogni'. "La mappatura dei fabbisogni delle imprese è strategica per le nostre scelte e ha portato il Veneto ad essere molto competitivo, grazie alla formazione erogata e alle politiche del lavoro. Ringrazio Confartigianato Imprese Veneto - ha dichiarato l'assessore - che trasferisce costantemente alla Regione il report sulle esigenze attuali e in costante evoluzione del tessuto produttivo. Sono elementi importanti che contribuiscono a costruire una mappa da seguire per continuare ad erogare piani di formazione che mettano a disposizione delle imprese le competenze più utili allo sviluppo dei settori chiave dell'economia del nostro territorio". La ricerca di Nomisma "conferma il valore della filiera produttiva, in particolare nei settori della meccanica, della moda e dello sport system. Grazie alle frequenti visite nelle aziende del territorio ho potuto capire come, in questo momento, il termometro del mondo produttivo dice che la carenza di personale con competenze precise è un fenomeno a cui dobbiamo continuare a dare risposta, puntando sulla formazione e valorizzando il capitale umano. E dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, rafforzando il collegamento tra filiera formativa e produttiva" ha concluso Donazzan. (Rev)