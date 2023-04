Alto Adige: Biancofiore (Cd'I), Urzì presidente commissione dei Sei, svolta storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ un’ottima notizia l’elezione di Alessandro Urzì alla presidenza della commissione dei Sei per l’attuazione dell’autonomia altoatesina. Una svolta storica che vede un autorevole rappresentante di Fd'I e del centrodestra altoatesino per la prima volta alla guida del fondamentale organo paritetico Stato-Provincia e che apre un percorso di normalizzazione politica dell’Alto Adige. E' l’occasione per passare da una autonomia etnica ad una pienamente territoriale. In tal senso è fortemente positiva l’astensione dei membri di lingua tedesca della Svp che hanno manifestato un’apertura di credito verso Urzì e la volontà di cooperare nel lavoro da svolgere per migliorare la convivenza e dare nuovo impulso all’autonomia. Sono certa che l’amico di tante battaglie Urzì, saprà utilizzare il suo bagaglio di esperienza politica nell’interesse di tutte le comunità linguistiche del nostro territorio, potendosi raccordare efficacemente con il governo nazionale. Gli giungano i miei più fervidi auguri di buon lavoro". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Coraggio Italia, Udc, Maie. (Rin)