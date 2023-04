Siccità: Fontana, problematica legata all’irrigazione e a situazioni particolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della decisione dell’azienda privata Bticino di mettere a disposizione della comunità un pozzo d’acqua “non credo che ci sia questa necessità di estenderla a livello regionale, è legata a situazioni particolari”. Lo ha dichiarato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia per il 171 anniversario della fondazione della Polizia di stato. “Quella che per ora emerge è una problematica legata all’irrigazione, non per l’acqua a usi domestici. Se esisteranno delle situazioni di necessità penso che tutti i privati saranno disponibili a mettere a disposizione eventualmente i loro pozzi”, ha concluso Fontana. (Rem)