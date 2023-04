Ucraina: ministro Esteri Qin a Baerbock, da Pechino "prudenza" su esportazioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina adotta un atteggiamento "prudente e responsabile" nell'esportazione di articoli militari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, durante una conferenza stampa tenuta oggi a Pechino al termine di un colloquio con l'omologa tedesca, Annalena Baerbock. I due interlocutori hanno discusso gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, dossier rispetto a cui Pechino ha reiterato appelli alla calma e alla moderazione alle parti coinvolte nel conflitto. "Voglio sottolineare che la proposta della Cina sulla questione ucraina si riduce a un punto, vale a dire la promozione dei colloqui e non faremo nulla per aggiungere benzina sul fuoco", ha detto Qin. La Cina non fornirà armi alle parti in causa e gestirà e controllerà le esportazioni di articoli a duplice uso nel rispetto delle relative leggi e regolamenti", ha concluso. Il titolare della diplomazia cinese ha inoltre valutato le future prospettive di cooperazione con la Germania, affermando che Pechino non considera Berlino un avversario in ambito commerciale, ma piuttosto un partner.(Cip)