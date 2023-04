Municipio Roma VI: Converti (Pd), su direttiva residenze a occupanti anche destra ha un cuore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Desidero ringraziare vivamente il presidente Nicola Franco e la maggioranza di destra che governa il Municipio VI per essere stati folgorati sulla via di Damasco riconoscendo la legittimità della Direttiva che permette l'iscrizione della residenza anagrafica a persone in situazioni di svantaggio e finalmente attribuisce diritti negati alle persone e ai nuclei familiari in condizione di precarietà economica e abitativa. Proprio le destre che governano il municipio delle Torri, e che nei mesi scorsi avevano tuonato contro la legittimità della Direttiva del sindaco Gualtieri, hanno infatti bocciato la mozione fotocopia presentata dai consiglieri cinque stelle in tutti i Municipi per negare questo diritto fondamentale". Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina del Partito democratico e presidente della commissione Politiche sociali Nella Converti. "Un diritto, lo ricordo - aggiunge - che permette a chi per povertà o svantaggio sociale non possiede una residenza anagrafica di poter ricevere cure mediche, scegliendo un medico o un pediatra di base per i figli, ottenere l'allaccio delle utenze di gas, acqua e luce, necessarie a sopravvivere dignitosamente. Tra questi - sottolinea - molti nuclei familiari in cui vivono persone con disabilità". (segue) (Com)