Municipio Roma VI: Converti (Pd), su direttiva residenze a occupanti anche destra ha un cuore (2)

- "Fuori dall'ironia - prosegue la consigliera capitolina - visto che si tratta di una questione seria e vitale per migliaia di persone, molte delle quali vivono nel Municipio Roma VI, il mio sincero ringraziamento va oggi ai consiglieri municipali del Partito democratico che sono riusciti a far emergere le contraddizioni di una destra che non solo è incapace di governare il Municipio, ma non sa dare risposte ai cittadini su tematiche che interessano da vicino i più basilari diritti civili. Oppure dobbiamo trarre la conclusione che anche il presidente Franco e la sua maggioranza in Municipio hanno un cuore e si sono accorti che quella direttiva è pienamente legittima, rispettosa delle norme nazionali e costituzionali e in grado di fare della nostra città e della nostra comunità luoghi più giusti e umani" conclude Converti. (Com)