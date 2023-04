Tunisia: ministro Industria riceve ambasciatore di Spagna, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia e la Spagna sono legate da forti relazioni “radicate nella storia”. Lo ha affermato la ministra dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia tunisina, Neila Nouira Gonji, durante l’incontro, avuto ieri, con l'ambasciatore di Spagna Francisco Javier Puig Saura. Secondo quanto riferito dal dicastero tunisino, l'incontro ha rappresentato un’occasione per ribadire il sostegno alla cooperazione bilaterale tra i due Paesi in vari settori, incluso quello delle rinnovabili. Gonji ha mostrato apprezzamento per il ruolo svolto da Madrid "in diversi settori come la cooperazione istituzionale e industriale nel settore del tessile, dell'abbigliamento e dei tessuti tecnici". La ministra ha anche passato in rassegna le principali linee della Strategia nazionale per l'industria e l'innovazione e della Strategia nazionale per l'energia fino al 2035, ricordando il lancio di offerta per generare 1.700 megawatt di energia da fonti rinnovabili e invitando la parte spagnola a partecipare a progetti in questo settore. Da parte sua, l'ambasciatore spagnolo ha apprezzato gli sforzi della Tunisia nella promozione del suo modello economico e per lo sviluppo di infrastrutture industriali e tecnologiche, sottolineando la volontà di Madrid di continuare a sostenere le piccole e medie imprese e le start-up tunisine. (Tut)