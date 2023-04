Roma: polemica in Aula su video sindaco, Celli annuncia capigruppo per valutare provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seduta agitata dell'Assemblea capitolina chiamata oggi a discutere una delibera di urbanistica che prevede il cambio di destinazione d'uso temporaneo per gli immobili abbandonati a Roma in vista del Giubileo. L'atto è stato presentato dall'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ma subito dopo sono partite diverse polemiche dagli scranni delle opposizioni. Oggetto dello scontro è un video, pubblicato dal quotidiano web "Affari italiani" che mostra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in Aula Giulio Cesare mentre utilizza un'applicazione per un gioco a carte sul cellulare nel corso di una seduta del consiglio comunale. Il video è ripreso dall'alto, dal lato degli scranni alle spalle del posto riservato al sindaco e sui quali prendono posto la presidente dell'Assemblea capitolina ma anche diversi membri dello staff tecnico che supporta i lavori dell'Aula Giulio Cesare. Ad aprire la polemica è stato il consigliere di Udc Forza Italia, Marco Di Stefano, il quale ha presentato una richiesta di intervento in deroga al regolamento che però è stato rigettato sulla base di un parere del dipartimento competente. (segue) (Rer)