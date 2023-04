Roma: polemica in Aula su video sindaco, Celli annuncia capigruppo per valutare provvedimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so chi ha dato il parere per cui viene respinta la richiesta", ha detto Di Stefano. "Il dipartimento ha dato il parere", ha replicato la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, invitando Di Stefano a intervenire in discussione generale e chiedendo ai tecnici di spegnere il microfono. A quel punto è partita la protesta del consigliere di Udc: "Presidente è un piacere vederla così pimpante stamattina", ha detto Di Stefano. "Ho lati oscuri che lei non conosce - ha ironizzato Celli -. Da oggi in poi mi farò sentire meglio". Ne è nato così un battibecco tra Di Stefano e Celli sulla richiesta respinta e i toni si sono alzati. "Io capisco il suo nervosismo", ha affermato Di Stefano. "Non sono nervosa, le sto spiegando il regolamento comunale che forse lei non conosce. Deve imparare a rispettare l'Aula e la presidenza", ha replicato Celli. "Vedo questo nervosismo, forse alcune immagini che sono apparse potrebbero sembrare fatte da quegli scranni", ha aggiunto Di Stefano. "La richiamo all'ordine e le tolgo il microfono. La richiamo all'ordine per una volta, la seconda volta la faccio espellere dall'Aula", ha concluso Celli e la discussione è ripresa. (segue) (Rer)