Roma: polemica in Aula su video sindaco, Celli annuncia capigruppo per valutare provvedimenti (3)

- Poco dopo a prendere la parola è stato il capogruppo di Italia viva, Valerio Casini, lamentando di non aver ancora avuto comunicazione sull'ammissibilità degli emendamenti e ordini del giorno presentati sulla delibera in discussione e chiedendo una sospensione dei lavori. Anche in questo caso, in breve tempo, l'atmosfera si è scaldata. Così Casini ha presentato un richiamo al regolamento. "Il richiamo è sull'articolo inerente alla pubblicità delle sedute: così animiamo un po' la giornata", ha detto Casini, leggendo i passaggi del regolamento per la pubblicazione di immagini relative ai lavori in Aula Giulio Cesare. "Volevo sapere se la foto pubblicata stamattina dai giornali è stata da lei autorizzata o meno", ha chiesto il consigliere di Iv. "Le ricordo che è un fatto gravissimo, da condannare, e lei che oggi ci chiede di rispettare il regolamento evidentemente ha prestato poca attenzione dal suo scranno a quello che è accaduto: si tratta non solo del sindaco ma di un suo dispositivo personale ma anche di atti sul tavolo non firmati e che non potevano essere divulgati. Farò una richiesta di accesso agli atti per capire chi ha fatto la foto". Celli ha quindi replicato: "Faremo una capigruppo e tratteremo l'argomento. Se farà la richiesta di accesso agli atti gliene sarò grata". (segue) (Rer)