Amministrative: da ieri in vigore in Sardegna norme su par condicio in vista di tornata elettorale

- Il Corecom Sardegna ricorda che da ieri, giovedì 13 aprile, e fino allo svolgimento delle elezioni amministrative (previste con il primo turno per il 28 e 29 maggio, ed eventuale ballottaggio l’11 e il 12 giugno), trovano applicazione le norme in materia di par condicio, che contengono disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, nonchè il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione dei principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali. Le prescrizioni – ricorda il Corecom – si applicano ai programmi di informazione e di comunicazione politica e ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e a pagamento (MAG). Specifiche istruzioni sono state pubblicate sul sito web del Comitato per le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere i Mag e ricevere il relativo rimborso. (segue) (Rsc)