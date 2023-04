Amministrative: da ieri in vigore in Sardegna norme su par condicio in vista di tornata elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ricorda, infine, che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, l’art. 9 della legge 28/2000 fa espresso divieto alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. “Si tratta di una disposizione di legge importante che si applica a tutti gli enti pubblici – sottolinea il Presidente Sergio Nuvoli - Invito quindi tutte le amministrazioni, nessuna esclusa, ed in particolare i Comuni direttamente coinvolti nella prossima competizione elettorale, a prestare particolare attenzione e ad effettuare esclusivamente forme di comunicazione dal contenuto strettamente istituzionale e funzionale all’operatività dell’ente, ricordando che la comunicazione deve possedere oltre il carattere della indispensabilità anche quello dell’impersonalità”. (Rsc)