Speciale difesa: Usa, deputata repubblicana Greene difende il 21enne responsabile della fuga di documenti riservati

- La deputata statunitense Marjorie Taylor Greene, esponente dell'ala populista del Partito repubblicano, ha difeso Jack Teixeira, l'aviere 21enne arrestato ieri con l'accusa di aver divulgato la vasta mole di documenti riservati del dipartimento della Difesa Usa circolati in rete la scorsa settimana. "Jake Teixeira è bianco, maschio, cristiano e contrario alla guerra. Questo lo rende un nemico del regime di Biden. Ha detto la verità in merito alle truppe sul campo in Ucraina e molto altro. Chiedetevi chi sia il vero nemico", ha scritto la deputata su Twitter. La presa di posizione di Greene è in aperto contrasto con le reazioni all'arresto di Teixeira da parte della maggior parte degli esponenti del Partito repubblicano, e ha attirato dure critiche da parte dei Democratici. Greene è nota per aver chiesto più volte anche il perdono per il fondatore di WikiLeaks Julian Assange e per Edward Snowden. (Was)