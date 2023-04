Speciale difesa: Fazzolari, nel governo ha vinto la condivisione, scelte di alto profilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi c'è il caso Donnarumma: "Guiderà Cdp Capital Venture. Incarico di grande prestigio e responsabilità". Leonardo sale in borsa, Enel scende ma secondo il sottosegretario si tratta di "dinamiche di mercato non preoccupanti". E non è vero che Cingolani a Leonardo l'ha voluto Draghi: "No. È una scelta di visione. L'Ucraina ci ha insegnato che la Difesa deve essere all'avanguardia nella tecnologia. Lui è consulente Nato proprio su questi temi", ha concluso Fazzolari. (Res)