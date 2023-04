Speciale difesa: Corea del Sud-Usa, Seul, divulgazione documenti riservati influirà su prossimo vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente divulgazione di documenti d'intelligence riservati del dipartimento della Difesa Usa, da cui sembrano anche emergere attività di spionaggio statunitensi ai danni della Corea del Sud, "ha avuto inevitabilmente un effetto" sui preparativi per il vertice bilaterale in programma questo mese a Washington. Lo ha dichiarato ieri un funzionario coreano anonimo citato dal quotidiano "Korea Herald". Secondo il funzionario, il vertice in programma dal 26 aprile includerà anche discussioni in merito al ripristino della fiducia nella raccolta e condivisione congiunta di informazioni. (Git)