Speciale difesa: Taiwan, nuova sortita della Cina con 4 aerei e 8 navi da guerra

- La Cina ha dispiegato quattro aerei e otto navi da guerra nei pressi di Taiwan nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Difesa dell’isola su Twitter, precisando che un aereo da guerra antisommergibile Y-8 ha varcato il perimetro sud-occidentale della Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz). L’isola ha risposto schierando navi, aerei e i suoi sistemi missilistici terrestri. La sortita rientra nelle manovre militari organizzate dalla Cina nei pressi di Taiwan dopo il colloquio tenuto dalla presidente Tsai Ing-wen e dal presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin Mccarthy, il 5 aprile a Los Angeles. Durante il confronto, McCarthy ha evidenziato che il legame di amicizia tra le parti è di “vitale importanza per il mondo libero”, così come è altrettanto “importante garantire la libertà economica, la pace e la stabilità nella regione”. Il presidente della Camera ha affermato che la fornitura di armi statunitensi all’isola rivendicata dalla Cina deve continuare, invocando inoltre un rafforzamento dei legami in ambito commerciale e tecnologico. (Cip)