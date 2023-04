Regno Unito: dati Ons, decessi in aumento durante scioperi dei medici specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le morti in eccesso nel Regno Unito, calcolate in relazione alla media attesa dei decessi, sono quasi triplicate nelle due settimane durante e dopo il primo round di scioperi indetti dalla British Medical Association (Bma), il sindacato dei medici. E’ quanto emerge dai dati dell’Ufficio nazionale per le statistiche (Ons). I medici specializzandi, protagonisti dell’azione sindacale, sono stati accusati di mettere "la politica al di sopra della sicurezza dei pazienti", come ha dichiarato una fonte governativa al quotidiano “The Telegraph”. I medici specializzandi hanno scioperato per 72 ore tra il 13 e il 15 marzo, provocando l’annullamento di oltre 175 mila appuntamenti e operazioni. Oggi termina un altro sciopero durato quattro giorni. (Rel)