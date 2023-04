Trentino: Evi (Avs), decisione Tar su orsa Jj4 è ottima notizia, uomo non può essere dominatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4 “è un'ottima notizia per la tutela della biodiversità e della vita animale”. Lo ha dichiarato Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. “È evidente – ha proseguito – che ci sono soluzioni alternative all'uccisione degli animali selvatici che creano problemi. Spero che la proposta della Lav di trasferire l'orsa in un santuario possa essere presa in considerazione e che si possa trovare una soluzione pacifica e rispettosa dell'ambiente”. “È importante che Fugatti e tutti i responsabili politici comprendano che l'uomo non può essere padrone e dominatore della natura, ma deve imparare a vivere in armonia con essa", ha concluso. (Rin)