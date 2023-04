Ucraina: premier polacco, aiuti militari da Cina a Russia sarebbero passaggio del Rubicone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiuti militari forniti dalla Cina alla Russia nella guerra in Ucraina equivarrebbero a passare il Rubicone nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Lo ha detto il premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, intervistato dall’emittente “Nbc” durante la sua visita negli Stati Uniti. “Penso che sia una linea rossa, un Rubicone per le relazioni tra Usa e Cina”, ha affermato Morawiecki. L’avvicinamento tra Pechino e Mosca è un problema serio per il capo del governo di Varsavia, che lo ritiene un possibile “primo passo nella direzione di un’alleanza, il che costituirebbe un grande pericolo”. (Was)