Terrorismo: Urso, francobollo per ricordare fratelli Mattei barbaramente trucidati 50 anni fa

24 luglio 2021

- Domenica 16 aprile alle ore 11 si svolgerà la cerimonia di emissione del francobollo in memoria di Stefano e Virgilio Mattei in Campidoglio (sala della Protomoteca) alla presenza del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario con delega alla filatelia Fausta Bergamotto, dei rappresentanti di Poste italiane, del Poligrafico Istituto Zecca dello Stato e dell’associazione Fratelli Mattei. "Nel calendario delle emissioni filateliche 2023 - commenta il ministro Urso - ho ritenuto doveroso accogliere la richiesta dell’Associazione Fratelli Mattei, per ricordare, a 50 anni dalla strage, una delle pagine più tragiche di quegli anni. Un monito per tutti ancora oggi". (Rin)