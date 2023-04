Fisco: Cattaneo (FI), con riforma determinati ad abbassare tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'inizio dei lavori sulla riforma del fisco in commissione Finanze alla Camera "possiamo cominciare finalmente a lavorare pancia a terra per abbassare le tasse a tutti gli italiani. Taglio del cuneo, riduzione a tre aliquote dell'Irpef e un nuovo rapporto tra Stato e cittadini lontano dall'oppressione fiscale sono le nostre priorità". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. "Non è etico che un italiano paghi mediamente allo Stato ogni anno il 43,8 per cento di tasse, non è accettabile che il 13 per cento degli italiani della classe media produttiva paghi il 70 per cento dell'Irpef e che circa 50 milioni di cartelle esattoriali vengano inviate annualmente ai cittadini - prosegue il parlamentare in una nota -. Forza Italia lavora per un fisco più semplice ed equo, per un rapporto più sereno tra Stato e contribuente e per una lotta vera agli evasori. Ci aspetta un lavoro intenso, il nostro obiettivo è tornare a far correre il Paese - conclude Cattaneo -. Forza Italia, insieme agli altri partiti di maggioranza, è determinata a farlo tenendo fede agli impegni presi con gli elettori". (Com)