- Incendio appartamento, questa mattina, al civico 11 in via Ungheria a Segni. Sul posto è accorsa una squadra di vigili del fuoco da Colleferro. I pompieri sono riusciti a domare il rogo innescato nell'alloggio al quarto piano. Alcuni residenti si sono rifugiati sui terrazzi per fuggire al fumo. (Rer)