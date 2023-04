Trentino: Fugatti, dopo l’abbattimento di tre orsi altri 50 da spostare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono tre gli orsi da abbattere. Ieri è arrivato il parere favorevole dell’Ispra per l’abbattimento di Mj5, soggetto non facile da catturare. Vedo tanto solidarietà del mondo ambientalista. State sereni, ne abbiamo una cinquantina di orsi da spostare”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in un video pubblicato sui suoi canali social. “Abbattuti questi tre chi si vuole fare avanti lo faccia. Noi siamo pronti ad accettare tutta questa solidarietà che finora però non è mai arrivata”, ha aggiunto. “Noi avevamo fatto un’ordinanza abbattimento” per l’orsa Jj4 “che era stata bocciata dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale. La provincia non poteva agire - ha ricordato Fugatti -. Dopo questa bocciatura avevamo segnalato fino a ottobre 2022 all’Ispra, che è il soggetto con il quale interloquire, la pericolosità ma ci aveva risposto che non era ritenuto pericoloso. Nella sentenza che bocciò l’ordinanza, il giudice fa riferimento proprio al parere di Ispra sul grado di pericolosità", ha concluso il presidente. (Rin)