Francia: sindaca Lille, ci vorranno mesi prima di tornare alla normalità dopo cyberattacco

- Ci vorranno mesi prima che il comune di Lille possa tornare alla normalità dopo il cyberattacco avvenuto nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo. Lo ha detto la sindaca di Lille, Martine Aubry, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Voix du nord". Avanziamo "passo dopo passo"; ha detto la prima cittadina, spiegando che la situazione è "inedita e complessa". I dati di molti utenti sono stati rubati dall'attacco informatico. Per questo Aubry ha allertato i cittadini consigliando di non rispondere a messaggi sospetti.(Frp)