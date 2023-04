© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miglior investimento "è quello in prevenzione per motivi umani, per la persona, con meno incidenti mortali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), Guglielmo Loy, durante la presentazione delle Linee di mandato 2022-2026 del Civ dell’Istituto. Loy ha aggiunto che questo vale anche dal punto di vista finanziario “in termini di riduzioni dei costi delle prestazioni”. (Rin)