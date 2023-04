Francia: sindaca Lille, serviranno mesi per tornare a normalità dopo attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vorranno mesi prima che il comune di Lille torni alla normalità dopo l'attacco informatico avvenuto nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo. Lo ha detto la sindaca di Lille, Martine Aubry, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Voix du nord". Avanziamo "passo dopo passo", ha detto la prima cittadina, spiegando che la situazione è "inedita e complessa". I dati di molti utenti sono stati rubati nell'attacco. Per questo, Aubry ha allertato i cittadini consigliando di non rispondere a messaggi sospetti. (Frp)