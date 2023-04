© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: scontri tra polizia e manifestanti dopo morte calciatore che si era dato fuoco - Scontri tra polizia e dimostranti sono scoppiati nella notte nella città di Hafouz, situata nel governatorato di Kairouan, nella parte centrale della Tunisia, dopo la morte del calciatore professionista Nizar Issaoui, 35 anni, deceduto per le gravi ustioni riportate dopo che si era dato fuoco per protesta contro le accuse di terrorismo mosse contro di lui. Lo riferisce l'emittente radiofonica privata tunisina "Mosaique fm", spiegando che i manifestanti hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza che hanno risposto con gas lacrimogeni. Issaoui, classe 1985, punta centrale con 14 reti all’attivo nel Championnat de Ligue Professionelle, il massimo livello del campionato tunisino di calcio, vestendo, tra le altre, le maglie dell’Us Monastir, La Palme Sportive Tozeur e EGS Gafsa, si era auto-immolato in diretta Facebook lunedì sera, 10 aprile, davanti al distretto di polizia di Hafouz, dove si era recato per denunciare un aumento fraudolento dei prezzi della frutta, ma era finito per essere stato accusato di presunto coinvolgimento in un atto terroristico non meglio precisato. (segue) (Res)