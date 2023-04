I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Algeria, produzione di petrolio scesa per la prima volta in tre mesi - La produzione di petrolio in Algeria è diminuita durante il mese di marzo 2023, su base mensile, dopo un leggero aumento durato due mesi consecutivi. È quanto emerge dal rapporto mensile pubblicato dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) pubblicato ieri. La produzione di petrolio in Algeria è infatti scesa a 1,013 milioni di barili al giorno a marzo, rispetto a 1,017 milioni di barili al giorno a febbraio e 1,016 milioni di barili a gennaio 2023. (segue) (Res)