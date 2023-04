I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Tunisia, produzione petrolifera scesa del 16 per cento a febbraio - L'esigua produzione nazionale di greggio della Tunisia è diminuita del 16 per cento alla fine di febbraio 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto emerge da un rapporto sulla situazione energetica per il mese di febbraio 2023, pubblicato giovedì da l'Osservatorio nazionale energia e miniere del ministero dell'Industria. Tale diminuzione è stata registrata nei principali giacimenti tunisini quali Halk el Manzel, entrato in produzione dal 2021 (-56 per cento), Ashtart (-26 per cento), El borma (-14 per cento) e Adam (-19 per cento), M.L.D (-31), Cherouq (-31) e El Hajeb /Guebiba (-16). Al contrario, altri giacimenti hanno registrato un miglioramento della loro produzione, come Gherib (+36 per cento), Hasdrubal (+8 per cento) e Cercina (+6 per cento). Il tasso giornaliero di produzione di petrolio è diminuito da 37,8 mila barili al giorno alla fine di febbraio 2022 a 33,2 mila barili al giorno alla fine di febbraio 2023. (segue) (Res)