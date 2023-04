I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Egitto e Turchia potrebbero addestrare insieme l’esercito riunificato della Libia - La rinnovata cooperazione tra Turchia ed Egitto apre la possibilità di addestrare congiuntamente l'Esercito libico, dopo una sua eventuale e futura riunificazione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante un incontro con l'omologo egiziano, Sameh Shoukry, tenuto ieri presso la sede del ministero degli Esteri ad Ankara. Il capo della diplomazia della Turchia, citato dal sito web d'informazione libico "Afrigate", ha sottolineato che c'è una “convergenza di opinioni” con l'Egitto su molte questioni, spiegando che si sta lavorando a una “road map” affinché ci sia un maggiore consenso tra i due Paesi in futuro. Il ministro degli Esteri turco ha anche confermato di essere d’accordo con il collega egiziano sulla preparazione di un percorso politico e sulle elezioni in Libia, in modo da garantire alla nazione nordafricana una “stabilità permanente”. Da parte sua, l’Egitto desidera "aprire una nuova pagina nelle relazioni con la Turchia", ha affermato il ministro egiziano Shoukry in conferenza stampa, spiegando di aver concordato con Cavusoglu le tempistiche per il ritorno dei rispettivi ambasciatori e i preparativi per un vertice tra i presidenti di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ed Egitto, Abdel Fattah al Sisi. Sulla Libia, inoltre, il capo della diplomazia egiziana ha parlato di un "desiderio comune di lavorare con le istituzioni libiche e adempiere alle loro responsabilità per tenere elezioni libere ed eque, al fine di formare un governo che esprima la volontà del popolo libico". (segue) (Res)