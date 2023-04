© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: capo Stato maggiore di Haftar riceve a Bengasi il collega del governo di Tripoli - Il capo di Stato maggiore delle forze militari affiliate al Governo di unità nazionale della Libia (Gun) con sede a Tripoli, generale Mohamed al Haddad, e il generale Abdelrazek al Nadori, comandante designato dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che fa capo al “feldmaresciallo” libico Khalifa Haftar, hanno tenuto ieri sera a Bengasi un incontro con la partecipazione di membri del Comitato militare congiunto 5+5, composto da cinque alti ufficiali dell’est e altrettanti dell’ovest. Al Haddad si è recato ieri nella città di Bengasi per completare le consultazioni sull'unificazione delle istituzioni militari e i risultati degli incontri tra i membri del comitato militare congiunto 5+5. Nel suo discorso all'apertura, il generale dell'ovest ha detto che la riunione "conferma a tutti, in patria e all'estero, che siamo un unico Paese”, per poi aggiungere: "Manterremmo l'unità della nostra terra e lo Stato civile. Sosterremo il nostro popolo e le sue scelte per realizzare elezioni eque. Saremo difensori e protettori delle elezioni, quando sarà il momento e quando i libici saranno d'accordo". Da parte sua, il generale dell’est Al Nadori ha dato il benvenuto al collega della Tripolitania, sottolineando nel suo discorso che "l'esercito libico a est, ovest e sud è distante dalle dispute politiche: non saremo lo strumento di nessuno. I comandanti militari dimostrano che, qualunque sia la differenza tra loro, sono in grado di riavvicinarsi". (Res)