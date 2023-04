I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: media, la Francia rinuncia ad appoggiare Frangieh alla presidenza - La Francia sarebbe sul punto di togliere il sostegno al leader del partito filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh, appoggiato dalle formazioni sciite Amal ed Hezbollah, per la corsa presidenziale, a causa del disaccordo con l'Arabia Saudita. E’ quanto riferisce oggi il quotidiano vicino all’opposizione “Nidaa al Watan”, secondo cui l’ambasciatrice di Francia a Beirut, Anne Grillo, avrebbe affermato, durante i colloqui intrattenuti negli ultimi due giorni, che Frangieh non ha altra scelta se non quella di ritirarsi dalla corsa presidenziale, sebbene non sia stata mai formalizzata. Il risvolto giunge dopo la visita a Riad, in Arabia Saudita, del consigliere per gli Affari mediorientali del presidente francese Emmanuel Macron, Patrick Durel, avvenuta l’11 aprile. A Riad, Durel sarebbe stato informato dell’organizzazione di un nuovo incontro tra rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Arabia Saudita, Egitto e Qatar per discutere delle garanzie da richiedere al futuro capo dello Stato libanese. In particolare, il rispetto dell’Accordo di Taif - ovvero l’intesa che ha messo fine alla guerra civile nel 1990 - , degli obblighi internazionali e la necessità di attuare le riforme, per ricevere gli aiuti dall’estero e dal Fondo monetario internazionale. (segue) (Res)