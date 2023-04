© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: al via lo scambio dei prigionieri tra governo e Houthi - Ha preso il via oggi lo scambio dei prigionieri tra il governo dello Yemen e i ribelli Houthi, con la partenza del primo volo da Sana’a, capitale posta sotto il controllo delle milizie sciite, ad Aden, capitale provvisoria e sede dell’esecutivo riconosciuto a livello internazionale. Lo riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”. Lo scambio è frutto del recente accordo concluso in Svizzera tra il governo yemenita e gli Houthi. Il portavoce della delegazione governativa ai negoziati sui prigionieri, membro della delegazione negoziale e sottosegretario al ministero dei Diritti umani, Majed Fadael, ha annunciato su Twitter che "il processo di scambio inizierà venerdì mattina e durerà tre giorni”. Complessivamente ci sarà lo scambio di 880 prigionieri, che transiteranno tra Sana’a e Aden, e tra Mocha e Marib, rispettivamente nell’ovest e nel centro-nord dello Yemen. In base all'accordo, gli Houthi rilasceranno 181 prigionieri, in cambio di 706 detenuti detenuti dalle forze governative. (segue) (Res)