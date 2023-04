© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: a Gedda riunione del Consiglio cooperazione del Golfo per reintegro Damasco nella Lega araba - Oggi tutti gli occhi saranno puntati su Gedda, città sulla costa occidentale dell'Arabia Saudita, dove si terrà l'incontro dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), a cui parteciperanno anche rappresentanti di Egitto, Iraq e Giordania. Lo riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, secondo cui durante l’incontro dovrebbe discutersi la questione del ritorno della Siria all’interno della Lega araba, dopo che la sua adesione è stata sospesa nel 2012. La riunione di oggi avviene a poco più di un mese dal vertice del consesso degli Stati arabi, previsto in Arabia Saudita il 19 maggio. Fonti arabe informate hanno riferito che al termine dell'incontro dovrebbe essere presa una “decisione decisiva in merito a questo fascicolo”. (Res)