- Cina-Russia: ministro Difesa Li in visita a Mosca dal 16 al 19 aprile - Il ministro della Difesa della Cina, Li Shangfu, condurrà una visita ufficiale in Russia dal 16 al 19 aprile prossimi. Lo ha riferito oggi il portavoce del dicastero, Tan Kefei, in conferenza stampa. Durante la visita, Li incontrerà i vertici della Difesa di Mosca e visiterà una serie di accademie militari. (segue) (Res)