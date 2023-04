Burkina Faso: giunta militare dichiara "mobilitazione generale" contro il terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La giunta militare al potere in Burkina Faso ha dichiarato una "mobilitazione generale" contro il terrorismo, conferendo al suo leader Ibrahim Traoré poteri di requisire "persone, beni e servizi" ed il "diritto di limitare alcune libertà civili" per impiegare maggiori forze nella lotta ai gruppi armati e "riconquistare il 40 per cento del territorio", sfuggito al controllo dello Stato. "Di fronte a questa situazione di sicurezza, la salute della nazione dipende da un'ondata di spirito nazionale da parte di tutte le sue figlie e figli per trovare una soluzione", ha detto in una nota il ministro della Difesa, il colonnello maggiore Kassoum Coulibaly. I dettagli del piano non sono stati resi noti, tuttavia una fonte della sicurezza ha rivelato che questo includerà "uno stato di emergenza per i territori colpiti". Il governo aveva già annunciato a febbraio un piano per reclutare altri 5mila soldati per combattere l'insurrezione jihadista che attanaglia il Paese. Martedì, il ministro della Difesa ha lanciato un appello affinché il personale militare in servizio e in pensione consegni le uniformi inutilizzate per aiutare a vestire i combattenti dell'esercito. Negli ultimi sette anni almeno 10mila persone sono morte a causa delle violenze in corso, ed altre 2 milioni sono state costrette a sfollare. La scorsa settimana, 44 civili sarebbero stati uccisi in due villaggi nel nord-est del Burkina Faso, vicino al confine con il Niger: è stato uno degli attacchi più mortali da quello, avvenuto a febbraio, in cui sono stati uccisi 51 militari a Deou, nell'estremo nord del Paese. (Res)