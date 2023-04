Imprese: Unioncamere-Anpal, nel 2022 deciso incremento entrate programmate di lavoratori immigrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incidenza di lavoratori stranieri sul totale delle entrate programmate – intendendo con questo termine i contratti della durata di almeno 20 giorni lavorativi che le imprese intendono stipulare, i quali quindi nel corso dell’anno possono anche essere molteplici per ogni lavoratore - risulta in netta crescita, e passa dal 13,6 per cento del 2019 al 17,8 per cento del 2022, in aumento anche la quota della domanda destinata a sostituire personale in uscita, che raggiunge il 38,6 per cento rispetto al 35,3 per cento del 2019. Nel 2022 il fabbisogno di personale immigrato più consistente emerge ancora nei servizi, che con 644 mila entrate programmate assorbono circa i tre quarti dei contratti di assunzione previsti per personale straniero; mentre il fabbisogno espresso dalle imprese appartenenti al settore industriale si attesta a 258 mila entrate programmate (pari al 28% del totale). Si rafforza il ruolo di principale settore per la domanda programmata di lavoratori stranieri per la filiera del turismo che con oltre 167 mila entrate totali esprime anche il maggior incremento in termini assoluti (+55 mila unità sul 2019, pari a +48,2 per cento). Sempre considerando la crescita assoluta della domanda, seguono i comparti della logistica e trasporti (+34 mila unità ed entrate totali a 113 mila), la sanità (privata) e i servizi socio-assistenziali (+30 mila unità e 74 mila entrate) e i servizi operativi (+28 mila unità e 136 mila entrate). Tra i settori dell’industria, contribuiscono in misura rilevante agli aumenti degli ingressi rispetto al 2019 il settore delle costruzioni, che arriva a quasi 95 mila entrate programmate, e le industrie alimentari, che ne coprono circa 35 mila: per entrambi si raddoppia la domanda espressa dalle imprese. La metallurgia si conferma, con 42 mila contratti di assunzione (+13 mila unità), il principale settore manifatturiero per richiesta di lavoratori stranieri. (segue) (Rin)