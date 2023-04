Iran: al via le celebrazioni per la giornata di Gerusalemme in oltre mille città e villaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di mille le località nella Repubblica islamica dell’Iran, tra città e villaggi, in cui si sta assistendo oggi alle celebrazioni per la giornata di Gerusalemme, che mira a manifestare il sostegno di Teheran ai “palestinesi oppressi” a Gerusalemme e nella Striscia di Gaza e alla “causa della libertà umana”. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, spiegando che la ricorrenza, che cade ogni anno nell’ultimo venerdì del mese sacro di Ramadan, è stata istituita nell’agosto 1979 dall’allora guida suprema Ruhollah Khomeini “nel tentativo di ostacolare la distorsione della storia da parte del regime sionista e di mostrare sostegno alla nazione oppressa della Palestina”. Pertanto, da allora “i musulmani e le nazioni amanti della libertà commemorano il grande evento per opporsi all'ignoranza dei crimini commessi dal regime occupante ogni ultimo venerdì di Ramadan”, il nome del nono mese del calendario lunare islamico che dà il nome al digiuno obbligatorio per i circa 2 miliardi di musulmani nel mondo nelle ore diurne. “La Palestina è l’asse dell'unità del mondo islamico” è uno degli slogan principali della ricorrenza, aggiunge “Irna”, riportando le immagini degli iraniani, tra cui anche giovani, atleti e funzionari dell’esercito, scesi in piazza sin dalle 10:00, ora locale, sventolando bandiere palestinesi e foto di Gerusalemme e di leader morti, incluso il generale iraniano della Quds Force, Qassem Soleimani, rimasto ucciso nel gennaio 2020 a seguito di un raid ordinato dagli Usa. Non sono mancati poi gli slogan "Morte a Israele" e "Morte all'America". I video diffusi in rete hanno mostrato inoltre iraniani bruciare le bandiere israeliana e statunitense, oltre a immagini del premier di Israele, Benjamin Netanyahu.(Res)