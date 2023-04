Decreto Migranti: De Cristofaro (Avs), obbrobrio giuridico, emendamenti disumani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "dei patrioti ha temporeggiato parecchio in commissione Affari costituzionali per presentare infine il capolavoro: emendamenti al decreto Cutro disumani, crudeli e persecutori". Lo dichiara il capogruppo dell'Allenza verdi e sinistra, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Peppe De Cristofaro. "Al peggio non c'è mai fine: i richiedenti asilo rimarranno per un tempo indefinito nelle strutture di accoglienza temporanea, esclusi dal sistema Sai. Nemmeno un euro per soluzioni di accoglienza e inclusione, in compenso respingimenti già alle frontiere e navi, questa volta sì veri taxi, per trasportare da una parte all'altra quello che loro definiscono 'carico residuale'. Hanno riscritto il sistema di accoglienza, ripristinando norme già dichiarate incostituzionali, anche perché violano gli obblighi internazionali. Per chi chiede protezione internazionale, l'accoglienza diventerà un miraggio, tanto sarà difficile e pieno di ostacoli il percorso da affrontare. Insomma - conclude - il decreto Cutro è un obbrobrio, di dubbia costituzionalità e talmente indecente che andrebbe riscritto da capo". (Rin)