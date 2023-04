Salone Mobile: Confcommercio, 223 milioni di euro di indotto, + 37 per cento sul 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli alberghi, Federalberghi Milano segnala un’occupazione media, nelle giornate di Salone e Design Week, di oltre l’80 per cento, ma con punte superiori al 90 per cento e vicine al 100 per cento tra il 18 e il 20 aprile. Maggiore richiesta in centro nella fascia medio-alta, nelle zone del Fuorisalone e, più in generale, nella fascia Nord-Ovest di Milano che fa riferimento alla Fiera. Nel 2019 l’occupazione media a consuntivo era stata dell’85 per cento, lo scorso anno dell’87 per cento. Anche nell'ambito extra alberghiero l’analisi di Rescasa Lombardia con gli operatori di riferimento segnala un aumento delle prenotazioni. Per appartamenti, residence, case vacanze gestite da operatori professionali le prenotazioni a Milano dal 18 al 23 aprile sono in aumento rispetto al periodo del Salone del Mobile del 2022 (7-12 giugno). Le crescite maggiori sono nei primi tre giorni con una media di oltre il 26 per cento (martedì e mercoledì l’incremento più alto: +28 per cento). Gradatamente si scende nei giorni successivi (venerdì, sabato e domenica), ma le prenotazioni restano più alte dello scorso anno: mediamente di oltre il 14 per cento (venerdì l’incremento maggiore: +18 per cento). (segue) (Com)