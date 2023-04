Salone Mobile: Confcommercio, 223 milioni di euro di indotto, + 37 per cento sul 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei quartieri di Milano interessati dal Fuorisalone i ristoranti, rileva Epam, l’associazione dei pubblici esercizi nei prossimi giorni, lavoreranno a pieno regime. Con alcune osservazioni: il lavoro è concentrato sulle cene, c’è una maggiore “volatilità” delle prenotazioni, ma anche una minore concorrenza – come invece avviene nella settimana della moda – di eventi strutturati con servizi di ristorazione. Con il ritorno della Design Week si attende un incremento di circa il 10 per cento rispetto al 2022 nelle vendite dei negozi, così da poter rafforzare – emerge dalle indicazioni e aspettative raccolte dalla rete associativa vie di Confcommercio Milano – un mese di aprile che, nello shopping, al momento non si è ancora pienamente espresso. Infine per la settimana del Salone del Mobile gli indicatori previsionali di traffico aereo sugli aeroporti milanesi (Malpensa e Linate), rileva Sea, fanno prevedere un incremento degli arrivi per il Salone del Mobile del 6 per cento rispetto al Salone del Mobile del giugno 2022 e un pieno recupero dei visitatori avuti nel 2019. (Com)