Algeria-Usa: delegazione parlamentare visita dipartimento Tesoro, focus su recupero fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell'Assemblare nazionale del popolo, la camera bassa del parlamento algerino, si è recato in visita presso il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per alcuni colloqui circa il recupero di fondi algerini trafugati nel territorio statunitense. Lo ha riferito un comunicato della camera bassa algerina, spiegando che la visita è avvenuta a margine della partecipazione della delegazione algerina ai lavori del Forum parlamentare mondiale a Washington. I deputati algerini sono stati accolti da Anna Morris, responsabile della gestione della strategia di contrasto al finanziamento della sicurezza presso il dipartimento degli Stati Uniti. L'incontro, a cui ha partecipato anche Scott Rembrandt, capo della Commissione per la lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, ha discusso della necessità di un coordinamento tra i due Paesi nel campo della lotta alla corruzione, allo spreco di denaro pubblico e al prosciugamento delle fonti del finanziamento del terrorismo. L'incontro ha anche affrontato "la necessità di attivare l'accordo di cooperazione sulla lotta alla corruzione tra i due Paesi e di accelerare l'attuazione delle procedure per il recupero dei fondi contrabbandati negli Stati Uniti".(Ala)