Tunisia-Italia: ministro Esteri incontra Tremonti, focus su sostengo per sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sosterrà sempre la Tunisia “nei suoi sforzi per raggiungere lo sviluppo economico e il progresso sociale per il popolo tunisino". Lo ha detto presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Giulio Tremonti, durante un incontro con il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, avvenuto ieri a Roma, secondo quanto riferito da un comunicato del ministero tunisino. “La democrazia nasce dalla volontà del popolo e non è una merce che può essere esportata", ha proseguito Tremonti, secondo quanto riferito dal dicastero tunisino. Da parte sua, Ammar ha sottolineato "la determinazione della Tunisia a rafforzare il suo partenariato strategico con l'Italia e con l'Unione europea, al fine di trovare soluzioni comuni alle sfide che devono affrontare i paesi delle due sponde del Mediterraneo". Ammar ha passato in rassegna "lo stato di avanzamento del processo di transizione politica in Tunisia finalizzato alla costruzione di istituzioni democratiche durevoli e autentiche, soprattutto dopo la sessione plenaria inaugurale, il 12 marzo 2023, della neoeletta Assemblea dei rappresentanti del popolo". In tale contesto, il ministro ha sottolineato l'importanza di riprendere i rapporti di cooperazione tra i parlamenti dei due Paesi.(Tut)