Tunisia: ministero Esteri Francia, raggiungimento accordo con Fmi è “nostra priorità”

- Il raggiungimento di un accordo di assistenza finanziaria tra il Fondo monetario internazionale e la Tunisia è “una priorità" per la Francia. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri francese, Anne-Claire Legendre, durante una conferenza stampa. "Le autorità tunisine sanno di poter contare sul sostegno francese ed europeo per tenere il passo con il processo di riforma necessario per finalizzare questo accordo", ha proseguito la portavoce, spiegando che Parigi ha più volte espresso il suo "incrollabile sostegno al popolo tunisino".(Tut)