Tunisia: ministro Interno riceve ambasciatore Egitto, focus su sicurezza

- Il ministro dell'Interno della Tunisia, Kamel Fekih, ha ricevuto presso la sede del ministero, l'ambasciatore d’Egitto a Tunisi, Ihab Mustafa Fahmy. Lo ha riferito una nota del ministero, spiegando che l’incontro è stato l’occasione per discutere “delle relazioni di lunga data tra i due Paesi fratelli e delle modalità per sviluppare la cooperazione bilaterale”. Durante il colloquio, i due hanno evidenziato la necessità di proseguire il lavoro congiunto per favorire la sicurezza della regione, anche attraverso lo scambio di esperienze e la formazione per favorire la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.(Tut)