FI: Zangrillo, ha stessa tempra di presidente, centrodestra è brillante intuizione di Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Forza Italia "ha la stessa tempra del presidente Berlusconi, forte e solida. La nostra identità, la nostra forza, i nostri valori non sono in discussione né tanto meno in crisi. Il centrodestra unito si è dimostrato vincente e i nostri elettori hanno continuato a premiarci e a darci fiducia". Lo ha detto in un'intervista a "La Stampa" Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione. "Ogni tentativo di vederci divisi e vulnerabili sono ricostruzioni giornalistiche prive di qualsiasi appiglio nella realtà. Con i nostri alleati lavoriamo in sinergia e condivisione di intenti nel pieno rispetto dei nostri valori e della nostra storia. Non dimentichiamo mai che il centrodestra è una brillante intuizione del presidente Berlusconi", ha evidenziato il ministro. (Rin)